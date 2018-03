später lesen Meinung Der köstliche Kakao in Odert im Jahr 1978 FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Mein erster längerer Aufenthalt im Hunsrück war 1978, als unsere Klasse für eine Woche im Landschulheim des Trierer Max-Planck-Gymnasiums in Odert war. Das war ein richtiger Abenteuerurlaub. Wir sind durch den Wald und über weite Felder gewandert. Auch der Erbeskopf mit seiner geheimnisvollen Radarstation gehörte zu unseren Zielen. Morgens gab es frische Milch direkt vom Bauernhof, mit der Kakao gekocht wurde. An den köstlichen Geruch kann ich mich heute noch erinnern. Die Natur- und auch die Genusserfahrungen von damals waren so prägend, dass sie mir immer noch in lebendiger Erinnerung bleiben.

