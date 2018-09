später lesen Thalfang Schutzhütte und Schulsoftware sind Themen im VG-Rat Teilen

Der Verbandsgemeinderat der VG Thalfang am Erbeskopf tagt am Montag, 10. September, um 18.30 Uhr in der Mensa der Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang.