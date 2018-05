Deuselbacher Kirmes mit Tanz und Erbsensuppe

Die Deuselbacher feiern vom heutigen Freitag, 25. Mai, bis Montag, 28. Mai, ihre traditionelle Kirmes. Der Kirmesrock beginnt am Freitag um 21 Uhr mit Proof Trust in Rock’n’Roll. Die Band In Private spielt Tanz- und Partyklassiker. Die Balkan Dancing Queens und die Showtanzgruppe Exposed unterhält mit Tanzeinlagen. Der Frühschoppen beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Um 10.30 Uhr wird zum Festgottesdienst in die Trinitatiskirche eingeladen.Von 14 Uhr an spielt der Musikverein Geisfeld. Am Montag gibt es für die Gäste die traditionelle Erbsensuppe.