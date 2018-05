später lesen Tourismus Die Gästekarte wartet mit vielen Vergünstigungen auf Teilen

Die Urlaubsregion Thalfang am Erbeskopf in der Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald hält für die Gäste eine Vielzahl an Freizeit- und Gastronomieangeboten bereit. Auch Urlaubsgästen mit dem Hund bietet sich ein attraktives Angebot. So soll im Sommer ein Hundepark öffnen. Dazu gibt es bereits einen Flyer, auf dem auch Angebote von hundefreundlichen Betriebe im Bereich, Thalfang, Hermeskeil und Birkenfeld verzeichnet sind (der TV berichtete)