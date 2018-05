Die neue „Hott“ bringt Bäsch groß raus

Hunsrückverein präsentiert neues Magazin mit Beiträgen zu Geschichte und Gegenwart der Region

(hpl/red) Vor wenigen Tagen ist die neue „Hott“ erschienen, das Magain des Hunsrückvereins, Ortsgruppe Morbach in Verbindung mit der Gemeinde Morbach. Das Titelbild zeigt die junge Schneiderin Veronika Gorges aus Hundheim in ihrem ersten eigenen „Werk“ und dazu zwei Modehefte, nach deren Schnitten sie nach dem 2. Weltkrieg ihre zahlreichen Kundinnen herausputzte.

Die Titelgeschichte von Brunhilde Gorges schildert die Lehrzeit ihrer Schwiegermutter Veronika Gorges aus Hundheim, die 1939 Damenschneiderin werden durfte

Vor 80 Jahren war dies etwas ganz Außergewöhnliches für ein Mädchen aus einem kleinen Bauerndorf. Das entbehrungsreiche Leben des Nikolaus Schmitz im Dorf Heinzerath schildert die Fortsetzungsgeschichte „Der Bauer“ von Leo Peter Schmitz. In dieser Ausgabe findet sie ihr Ende mit dem Tod seines Großvaters im Jahre 1943.

Der Landwirtschaft ist auch die neue Folge der Betriebsporträts gewidmet, allerdings in einer sehr speziellen Form. Brigitte Klein porträtiert den ökologischen „Naturkräutergarten“ von Maiga Werner in Kleinich-Fronhofen, deren ausgefallene Produkte von hochdekorierten Restaurant-Chefs hoch gelobt werden.

Aber auch andere Kunden werden gern per Internet beliefert.

Gerade für die Bewohner der „Mark Thalfang“ ist das neue Heft lesenswert. Als elftes „Dorfporträt“ stellt Werner Breit sein Heimatdorf Bäsch vor. Dort werden ehrenamtliches Engagement, Tradition und vielfältiges Brauchtum hochgehalten und tragen so zur eigenen Identität des Thalfanger Ortsteiles bei.

Die Bäscher Frühzeit ist ebenfalls einzigartig, wie Elmar Ittenbach aufzeigt. Mit vielen Abbildungen werden die bedeutenden frühgeschichtlichen Fundstätten auf der Bäscher Gemarkung vorgestellt. Auch der Nachbarort Hilscheid kommt in dieser Ausgabe wieder zu Wort: Manfred Schäfer präsentiert sein Hobby als Metallbauer unter der Überschrift „Wer rastet, der rostet“. Wie historische Bausubstanz zu neuem Leben erweckt wird, zeigt Anette Eiden-Schuh, diesmal anhand eines Fachwerkhauses in Hattgenstein. Irmgard Rothe, die Witwe des bekannten Bildhauers Klaus Rothe, verstarb im Dezember 2017 mit fast 106 Jahren. Aus diesem Anlass war Elmar Ittenbach in Morbach unterwegs, um künstlerische Spuren Rothes zu finden. Der „Literaturtipp“ des gleichen Autors stellt das neueste Buch von Hans-Peter Lorang aus Neuhütten vor, den historischen Roman „Hexenbad am Hammerwehr“.

Er spielt nicht nur am bekannten Züscher Hammer, sondern auch auf der Burg Dhronecken. Neben diesen eher kulturellen Artikeln kommen auch Natur und Landschaft des Hunsrücks in den Artikeln von Götz Wagner und Pater Bernardo nicht zu kurz. Dieser berichtet von einem außergewöhnlichen Vogelkonzert beim Wandern auf einer Traumschleife bei Niederwörresbach.

Das Heft ist in Trier, Hermeskeil, Thalfang und Morbach erhältlich.