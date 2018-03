später lesen Polizei Diebe stehlen Baumaschine Teilen

Die Polizei bittet um Hinweise wegen eines Diebstahls. In der Zeit von Montag, 26. Februar, bis Donnerstag, 1. März, wurde in Thalfang, Im Grund 2, eine Baumaschine entwendet. Bislang unbekannte Täter schraubten laut Polizei einen Außenrüttler an einem Silo für Putzarbeiten ab und durchtrennten das Starkstromkabel.