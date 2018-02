später lesen Handwerk Dreiteiliger Kurs: Wolle spinnen Teilen

Eigene Wolle spinnen – das ist das Thema eines dreiteiligen Kurses im Hunsrückhaus am Erbeskopf. Der Kurs beginnt am Freitag, 9. Februar. Die weiteren Termine sind am 16. und 23. Februar jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 88,50 Euro, inklusive 50 Gramm Wollvlies. Ein Spinnrad wird gestellt. red