(doth/hpl) Die Malborner Pfarrkirche St. Briktius ist schon mehr als 200 Jahre alt. In dieser Doppelbelichtung sind sowohl der Innenraum als auch die äußere Ansicht zu sehen. Doppelbelichtungen sind so alt wie die Fotografie. Schon in den Pionierjahren im 19. Jahrhundert erkannten Fotografen, dass es möglich ist, ein Bild zwei Mal zu belichten und damit künstlerische Effekte zu schaffen. ⇥Foto: Herbert Thormeyer