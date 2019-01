Trauer um Eva Maria Schneider

(tor/iro) Eva-Maria Schneider (im Foto links) starb am vergangenen Samstag im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit. Sie war leidenschaftliche Laienschauspielerin und als solche seit 1982 Mitglied, später auch Vorsitzende der Theatergruppe Dumnissus Kirchberg. Der Höhepunkt ihres Schauspielerlebens war ihre Rolle als „Marie Goot“ in dem Film-Epos „Heimat“ von Edgar Reitz. „Marie Goot“ war die Schwester von Katharina und damit die Großtante der Familie Simon. In „Heimat 1“ war sie in allen Folgen zu sehen, in „Heimat 2“ trat sie ebenfalls auf. Die Entstehung von „Heimat 3“ begleitete sie beratend. Das Foto (links) mit Marita Breuer und Edgar Reitz entstand anlässlich des 25. Jubiläums von „Heimat 1“ bei einem Empfang im Schloss in Simmern. Trauerfeier und Beisetzung fanden am Freitag in Kirchberg statt.