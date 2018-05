später lesen Handwerk Ein altes Handwerk lernen Teilen

Twittern

Teilen



() Zwei Dengel- und Sensenkurse werden im Mai am Hunsrückhaus am Erbeskopf angeboten. Der erste beginnt bereits am heutigen Samstag um 9 Uhr, der zweite am Samstag, 26. Mai, zur gleichen Zeit. Beide dauern rund acht Stunden.