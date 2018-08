Ein Fest zum Wettwerfen und Mitsingen

Die Bischofsdhroner Kirmes hat in diesem Jahr einige Besonderheiten aufgeboten. Im Mittelpunkt stand ein im Hunsrück relativ unbekannter Sport, der allerdings bereits seit einem Vierteljahrhundert betrieben wird.

Mareike Frerichs nimmt die Kunststoffkugel in die Hand, die von der Größe an eine kleine Kugel erinnert, wie man sie beim Kegeln Kindern gibt. Ein paar Schritte, ein Sprung, und schon wirft sie die Kugel den Teerweg entlang, der von Bischofsdhron zur Burgruine Baldenau führt. „Super“ rufen ihr ihre Boßelkollegen zu, die dann ihrerseits Versuche starten. Boßeln ist in der Region unbekannt, in Norddeutschland jedoch verbreitet. Dabei gilt es, eine festgelegte Strecke mit der Boßelkugel mit so wenig Würfen wie möglich zurückzulegen. Am Ende des Wettbewerbs hat der beste Boßeler die fünf Kilometer zur Baldenau und zurück mit 37 Würfen zurückgelegt.

Frerichs gehört zum Boßelverein Spohle aus dem nördlichen Niedersachsen. Die Mitglieder sind mit 17 Aktiven zur Bischofsdhroner Kirmes gekommen. Denn dort wird in diesem Jahr seit 25 Jahren geboßelt. „Aus diesem Grund haben wir einen norddeutschen Boßelverein eingeladen“, sagt Achim Welgen von FC Bischofsdhron, der dieses Jahr die Kirmes ausrichtet. Etwa 25 Einheimische haben sich ebenfalls am Boßeln probiert. So wie Rafael Thees. „Das machen wir einmal im Jahr, immer an der Kirmes“, sagt er. Boßeln ist eine der Attraktionen, die sich die Organisatoren haben einfallen lassen, um die traditionelle St. Paulinus-Kirmes attraktiv zu halten. „Man muss immer etwas Besonderes bieten“, sagt Welgen. Ein weiterer Höhepunkt ist der erste Mitsingabend gewesen, bei dem die Zeltbesucher anhand von Texten an Leinwänden die Lieder mitsingen konnten, die der Morbacher Gesangverein und der Chor Fatal angestimmt haben. Ein gelungener Versuch, sagt Welgen. „Das Zelt war voll. Darunter haben sich viele befunden, die sonst nie abends zur Kirmes kommen“, sagt er.