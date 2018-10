später lesen Ehrenamt Ein Rundgang durch die Geschichte Thalfangs Teilen

) Bereits vor einigen Wochen wurden an der Mauer gegenüber dem Haus der Begegnung am Villeneuver Platz in Thalfang insgesamt 20 Bildtafeln angebracht, die dokumentieren, wie sich das Gesicht der Ortsgemeinde in den vergangenen 100 Jahren verändert hat: so unter anderem ein Blick in die Hauptstraße aus dem Jahr 1914, das ehemalige Hotel „Zur Post“ um das Jahr 1900, das heutige Rathaus im Jahr 1928 oder der Villeneuver Platz im Jahr 1936. Ein Flyer liefert weitere Informationen zu den einzelnen Bildtafeln.

