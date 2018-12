Der Preisträger des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises 2018 kommt aus Schwetzingen und ist kein Unbekannter.

Hauptwettbewerb des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises 2018 ist kein Unbekannter in Idar-Oberstein: Carsten Kissner hat bereitsim Jahr 2004 den Nachwuchswettbewerb gewonnen und 2008 eine Belobigung im Hauptwettbewerb ergattert. Nun steht der Goldschmied aus Schwetzingen ganz oben auf dem Treppchen.

Für die sechsköpfige Jury war es die beste Arbeit des Wettbewerbs,bei dem unter der Themenvorgabe „Different Faces – unterschiedliche Gesichter“ ein Schmuckstück aus Edelmetall und Edelsteinen verlangt wurde. „Ein Schmuckstück wie ein Chamäleon – handwerklich vortrefflich gefertigt“, urteilte die Jury.

Carola Paul war voll des Lobes: „Das ist handwerklich eine grandiose Arbeit, bis ins kleinste Detail perfekt ausgearbeitet, insbesondere was die Verbindungen angeht. Sowohl von der Goldschmiedekunst als auch von der Schmuckgestaltung her gesehen ist es der verdiente erste Platz.“ Auch die Zweitplatzierte im Hauptwettbewerb, Bernadett King, reiste nicht zum ersten Mal zur Preisverleihung an die obere Nahe: Vor sechs Jahren nahm die Zwieselerin gleich zwei Urkunden entgegen, Platz zwei und eine Belobigung.

In diesem Jahr sprang für sie wieder der zweite Rang heraus – mit einer Ringkette aus teils geschwärztem Silber mit schwarzen Diamanten und Nylonfaden, die der Arbeit von 2012 ähnelt. Mit Platz drei mussten sich diesmal die Seriensieger der Vorjahre, Claudia Adam und Jörg Stoffel aus Stipshausen, begnügen.