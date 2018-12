später lesen Heidenburg Einbruch in Heidenburg Teilen

Bislang noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 14. Dezember, 9 Uhr bis Samstag, 15. Dezember, 15 Uhr nach Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür in ein unbewohntes Einfamilienwohnhaus in der Straße Oberstwiese in Heidenburg ein.