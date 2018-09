Eisenbahnfreunde laden zu Ausflug ein

Der Hunsrück als Eisenbahnlandschaft: Das ist ein Ziel der Interessengemeinschaft Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald, denn im Hunsrück liegen seit Jahren ungenutzte Gleise, die die IG wieder reaktivieren will.

Bis dahin bietet die IG aber ebenfalls Bahnhofsfeste, Besichtigungen und Ausflüge an. Der nächste Termin für Eisenbahnfans ist am Samstag, 15. September. Dann lädt die IG zu einem Tagesausflug ins Brohltal (Landkreis Ahrweiler) ein. Auf dem Programm steht eine Tagesfahrt zur Brohltalbahn mit Besichtigung des Lokschuppens und eine Fahrt mit dem Dampfzug.

Abfahrt ist um 10 Uhr am Bahnhof Neubrücke/Nahe (Anschluß RB aus Saarbrücken) nach Brohl mit Zustiegsmöglichkeiten in Birkenfeld (Am Zimmerbach 10.10 Uhr), Hunsrückhaus (Erbeskopf 10.30 Uhr), Morbach (ZOB 10.45 Uhr), Kirchberg (Schule 11.15 Uhr) und Simmern (Bahnhof 11.30 Uhr).

Nach der Ankunft in Brohl geht es weiter mit der Besichtigung des Lokschuppens der Brohltalbahn und anschließend einer Fahrt mit dem Dampfzug Brohl-Oberzissen-Brohl. Die Brohltalbahn ist eine Schmalspurbahn zwischen Brohl am Rhein und dem Ort Engeln in der Eifel. Die Strecke, die ursprünglich bis Kempenich reichte, wird auf einer Länge von 17,75 Kilometern als Touristikbahn namens Vulkan-Express genutzt. Das Modell einer Touristik-Bahn könne auch für den Hunsrück in Betracht kommen, so die Vertreter der IG. Allerdings ist man im Hunsrück noch weit davon entfernt. Zwar laufen Gespräche, aber bislang gibt es noch keine konkreten Ergebnisse (der TV berichtete mehrfach).Nach der Bahnfahrt fährt die Gruppe nach Emmelshausen zur Besichtigung des Hunsrückbahnmuseums. Die Rückfahrt erfolgt über Simmern (19.45 Uhr), Kirchberg (19.55 Uhr), Morbach (20.20 Uhr), Hunsrückhaus (20.35 Uhr), Birkenfeld (20.50 Uhr) nach Neubrücke/Nahe (21.00 Uhr, Anschluss RB nach Saarbrücken). Anmeldung und weitere Infos per Mail an news@ig-nationalparkbahn.de unter Angabe des Namens, der Anschrift, der Teilnehmer und des Zustiegortes. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.