Die Gäste der Gartenroute Mittelrhein können ausnahmsweise mal an einem Samstag auf Entdeckungstour gehen. Familie Wies in Rohrbach, Rhein-Hunsrück-Kreis, Pferdsweide 18, öffnet am Samstag, 11. August, um 15 Uhr ihren Sommergarten.