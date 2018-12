Am kommenden Wochenende zeigen rund 30 Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt am Hunsrückhaus ihre Produkte aus. Darunter befinden sich weihnachtliche Dekorationsartikel, Geschenkideen, Feinkostwaren und kunsthandwerkliche Sachen.

Die Aussteller zeigen sich komplett vor dem Hunsrückhaus, teilweise in Holzhütten und in eigenen Ständen, aber auch in einem beheizten Zelt, das extra für diesen Anlass aufgebaut wird. Das Hunsrückhaus kann wegen der Eröffnung der neuen Dauerausstellung in diesem Jahr nicht für den Weihnachtsmarkt genutzt werden. Mit dabei sind auch wieder die Mitglieder des Hegerings Thalfang, die Weihnachtsbäume verkaufen. Der Markt findet statt am Samstag, den 15. Dezember, von 13 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag, den 16. Dezember, von elf bis 17 Uhr. Am Samstag singt um 15 Uhr der Gesangverein Deuselbach. Am Sonntag spielen die Jagdhornbläser des Hegerings Thalfang um 14.30 Uhr und von 15 bis 16 Uhr der Musikverein Thalfang. Um 16 Uhr kommt der Nikolaus für die jungen Besucher.