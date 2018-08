Erfolg mit Eigenleistung und Ehrenamt

Daten und Fakten zum TC Thalfang

Die Anlage des TC Thalfang 78 mit drei Plätzen und einem Clubheim steht in der Straße In der Nah, direkt hinter dem Schulzentrum. Derzeit gibt es 96 Mitglieder, davon 25 Aktive. Trainiert werden kann nicht nur auf der Anlage, sondern im Winter auch in der Tennishalle im Feriendorf Himmelberg, wovon auch viele auswärtige Tennisspieler begeistert sind. Derzeit spielt eine Damenmannschaft in Spielgemeinschaft mit dem TC Neumagen in der Medenrunde mit großem Erfolg in der A-Klasse. Die Herren-60-Mannschaft spielt seit Jahren in fast gleicher Besetzung. Außerdem spielt in der Sommerrunde eine Mixed-Mannschaft in Spielgemeinschaft mit Kell.

Im Internet ist der Club unter www.tc-thalfang.de präsent. Vorsitzender Edwin Thelen ist mobil unter 0179/8398352 oder per E-Mail unter info@tc-thalfang.de erreichbar.