Erster Seniorenratgeber

(red/iro) Der Senioren- und Behindertenbeirat und die Gemeinde Morbach haben ihren ersten Senioren und Behindertenratgeber herausgebracht. Der Morbacher Reiner Bungert hält ihn in die Kamera. Das Infoheft enthält Telefonnummern und Adressen von Notdiensten, Behörden, Ärzten, sozialen sowie anderen Institutionen. Auch die Ansprechpartner aus dem Senioren- und Behindertenbeirat sind aufgeführt.Der Ratgeber ist in einer Auflage von 5650 Exemplaren erschienen und in jeden Haushalt verteilt worden. Wer keinen erhalten hat, kann sich beim Morbacher Rathaus noch einen abholen.