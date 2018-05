Erwachsene und Kinder gehen auf Schatzsuche

„Schatzsuche im Nationalpark“. So lautet am 3. Juni das Motto bei der Sonntagswanderung. Angeboten wird eine Waldrallye bei der Erwachsene und Kinder Fragen beantworten, die zu einem Schatz führen. Am Ende der Tour, die um 14 Uhr beginnt und um 16 Uhr endet, wird eine Schatzkiste geborgen. Ziel ist es unter anderem, dass die großen und kleinen Teilnehmer auf spannende Art und Weise den Nationalpark kennen lernen. Unterwegs gibt es einen kleinen Überraschungssnack. Start ist am Hunsrückhaus am Erbeskopf. Anmeldungen sind bis zum 1. Juni unter Telefon 06504/778 oder E-Mail info@hunsrueckhaus.de möglich. Erwachsne zahlen 7,50 Euro, Kinder vier Euro. Die Leitung hat die zertifizierte Nationalparkführerin Petra Schmidt.