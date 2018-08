Feuerwehr in Haag feiert Löschfest

Höhepunkt ist in diesem Jahr die Einsegnung der neuen Löschfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr. Außerdem gibt es Ehrungen und Beförderungen.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwenr Haag veranstaltet vom 31. August bis 2. September sein diesjähriges Löschfest. Höhepunkt dabei wird die Einsegnung des neuen Feuerwehrfahrzeuges Florian Morbach 3-42-1, ein TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser) am Sonntag sein. Hierzu hält Pastor Weilhammer am Sonntag ab 9.30 Uhr eine Florians-Messe in der Pfarrkirche St. Kunibert in Haag. Im Anschluß geht es in einer kurzen Prozession von der Kirche in Richtung Festzelt am Backesplatz in Haag, wo dann die feierliche Einsegnung stattfinden wird. Gegen 11 Uhr wird der Bürgermeister der EG Morbach, Andreas Hackethal, zusammen mit dem Wehrleiter der EG Marco Knöppel die Schlüsselübergabe an den Wehrführer der Stützpunktwehr Haag Joachim Schemer durchführen. Im Anschluß erfolgen Verpflichtungen und Beförderungen auf Gemeindeebene im Festzelt.