Hermeskeil (bla) Noch wissen weder Feuerwehr noch Polizei, warum es am Freitagmorgen gegen 10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Hermeskeil gebrannt hat. Das Feuer breitete sich in einer Dachgeschosswohnung aus und dehnt sich auf den Dachstuhl aus.