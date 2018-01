Finanzielle Bergabfahrt

TV-Serie „Was läuft in den Dörfern?“: Dhronecken und Hilscheid müssen den Gürtel enger schnallen. Von Herbert Thormeyer

Für Detlef Jochem, den Ortsbürgermeister von Dhronecken, ist das zentrale Forstamt auf der Burg von enormer Bedeutung: „Damit wird auch gleichzeitig für die Erhaltung der Burg gesorgt.“ Nicht minder wichtig war deshalb im vergangenen Jahr die 200-Jahrfeier des Forstamtes an diesem historischen Standort.

Im neuen Jahr muss sich finanziell nach der Decke gestreckt werden. „Wir versuchen mit unserem Haushaltsspielraum zurecht zu kommen“, erklärt Jochem. Da ist es gerade mal möglich, die Risse in Straßen zu flicken, die Feuerstelle in der Grillhütte instand zu setzen und die Fenster des Bürgerhauses auf der Burg zu streichen. Die Brücke zur Burg müsste eigentlich auch ersetzt werden: „Über den Sinn eines Neubaus müssen wir diskutieren.“

Auch der Glockenturm braucht einen neuen Anstrich. Vieles werde immer wieder verschoben, weil der Haushalt nicht mehr hergibt. Denn es gibt keine Einnahmen, sondern nur Schlüsselzuweisungen und die Bewirtschaftung des Haardtwaldes. „Unsere Haushalte werden immer mit roter Tinte geschrieben“, bedauert der Ortschef. Fehlbeträge zwischen 20 000 und 50 000 Euro sind es in den letzten zehn Jahren in jedem Haushalt.

Ob da die Fusion mit Morbach im Zuge der Gebiets- und Kommunalreform hilft? „Die Finanzen müssen auf jeden Fall neu berechnet werden“, fordert Jochem.

Auf die Windkraft kann er auch nicht hoffen, denn die fiel aus dem aktuellen Flächennutzungsplan heraus. Das Leben in Dhronecken ist trotzdem lebenswert. Die meisten der rund 120 Einwohner sind zwischen 30 und 60 Jahre alt, und es gibt ein halbes Dutzend Kinder. Gemeinsam pflegt man Traditionen, bei der die Feuerwehr viel mithilft, etwa bei der Hexennacht, dem St. Martinsumzug oder dem Vatertagssfest, das am 10. Mai wieder auf der Burg stattfindet, diesmal sogar mit Live-Band.

Drei Ereignisse waren laut Ortsbürgermeister Detlef Haink im vergangenen Jahr in Hilscheid ganz besonders wichtig: „Wir haben das Baugebiet Schankflur auf den Weg gebracht, wir haben schnelles Internet bis 100 Megabit pro Sekunde und ich habe die Wehrführung an Manuel Raville abgegeben.

Das Baugebiet Im Wasen ist erschlossen. Hier gibt es noch zwei Baustellen. Neun Träume vom Eigenheim sollen es im Schankflur werden. „Drei Nachfragen haben wir bereits“, freut sich der Ortschef. Das sei eine Superlage mit freiem Blick auf die Moselberge.

Weitere Projekte sind der Dorfplatz, der zum Mehrgenerationenplatz ausgebaut werden soll. Ein Dorfcheck soll analytisch klären, in welchem Zustand sich Hilscheid befindet und was verbessert werden kann. „Das können wir in Eigenleistung machen“, weiß Haink, der sich nach dem Vorbild von Daun richtet. Beim Bedarf an Gestaltung können die Bürger und die Vereine mit eingebunden werden und so auch die Generationen näher zusammenrücken.

Bei den Finanzen geht es auch in Hilscheid bergab, und nicht allein deshalb, weil keine Windkraft möglich ist. Ob sich das nach der Kommunalreform mit dem Anschluss an Morbach bessert, weiß Haink auch nicht: „Da wird alles in einem großen Topf geworfen.“ Vielleicht sinke dadurch ja die Einzelbelastung des Dorfes, weil vieles zentral geregelt werden kann. Dass der gesamte Erbeskopf zu Hilscheid gehört, macht sich finanziell auch nicht bemerkbar. „Da kommt keine Gewerbesteuer her“, bedauert Detlef Haink.

Meinung: Die alten Zeiten kommen nicht wieder

Von Hans-Peter Linz

Hilscheid und Dhronecken stehen exemplarisch für viele Dörfer. Ohne eigene Einnahmen bleibt eben nicht mehr genug Geld, um den Kirchturm zu streichen oder einen Spielplatz zu errichten. Die Zeiten, in denen in jedem Dorf Gewerbebetriebe vorhanden waren, die Steuereinnahmen brachten, sind vorbei und werden auch nicht wiederkommen. Die alte Verwaltungsstruktur der Verbandsgemeinde ist immer weniger zeitgemäß und damit auch ungerechter. Ein Dorf kann sich nicht aussuchen, ob es zum Beispiel in einer Windkraftzone mit Pachteinnahmen steht oder nicht. Deshalb ist das System der Einheitsgemeinde, in der den Ortsbezirken die Gesamtbudgets zugewiesen werden, gerechter und zukunftsweisender.

