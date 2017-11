Simmern (red) Begreift man Finanzthemen besser, wenn man sie anfassen kann? Diese Frage hat sich die Volksbank Hunsrück-Nahe in Simmern gestellt. Mit der preisgekrönten Erlebnisausstellung Finanzanlage versucht sie, passende Antworten zu liefern.

Das geschieht auf eine spielerische Art und Weise, das Thema soll so im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar werden. Die Ausstellung kann nur nach Voranmeldung vom 27. November bis 29. Dezember in der Hauptstelle der Volksbank Hunsrück-Nahe, Schlossplatz 2 in Simmern besucht werden.

Wer sich selbst ein Bild von den Exponaten machen möchte, kann unter der Telefonnummer 06761/8330 eine kostenlose Führung buchen.