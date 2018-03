später lesen Theater Immert Frühlingserwachen auf der Bühne FOTO: Interessengemeinschaft Immert / Trierischer Volksfreund FOTO: Interessengemeinschaft Immert / Trierischer Volksfreund Teilen

(red) Die Interessengemeinschaft Immert bringt das Stück „Frühlingserwachen oder auf gute Nachbarschaft“ auf die Bühne. Die Aufführungstermine des Dreiakters sind am Samstag, 17. Februar; Sonntag, 18. Februar; Samstag, 24. Februar; Sonntag, 25. Februar sowie am Samstag, 3. März. Der Kartenvorverkauf beginnt am Sonntag, 7. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Bürgerhaus in Immert. Ab 8. Januar sind die Karten unter Telefon 06504/955656 von 16 bis 20 Uhr erhältlich.