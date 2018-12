Mehr als 20 Jahre ist Brigitte Heintel in der Morbacher Kommunalpolitik aktiv gewesen. Jetzt gibt sie ihre Ämter auf zu Gunsten Jüngerer. Von Christoph Strouvelle

Die 74 Jahre alte Brigitte Heintel gehört zu den Personen, bei denen automatisch die Frage auftaucht, wie sie das alles schafft. Seit 45 Jahren ist sie Mitglied der SPD, davon 20 Jahre als Vorsitzende des Ortsvereins. Mit Unterbrechungen ist sie 20 Jahre Mitglied im Morbacher Gemeinderat, dazu ist sie dritte Beigeordnete der Einheitsgemeinde. Bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) führt sie sei 27 Jahren den Ortsverein, zwölf Jahre war sie Kreisvorsitzende. Und das ist noch nicht alles. Seit 19 Jahren ist sie als Helferin in der Notfallnachsorge aktiv und gehört damit zu den stillen Stars, die vor wenigen Wochen von Landrat Gregor Eibes ausgezeichnet worden sind. Hinzu kommt ihr weiteres Engagement in der Flüchtlingshilfe, der Familienhilfe, der Kleiderkammer der AWO und als Schöffin am Landgericht. Und das alles als Mutter von drei eigenen Kindern und drei Pflegekindern bei einem Ehemann, der die Woche über als Montagearbeiter unterwegs und nur am Wochenende da war. Wie hat sie das alles bewältigt? „Ich weiß es nicht“, sagt sie. „Im Rat denkt man weniger an sich als an das was notwendig ist. Die Familie hat oft zurückgesteckt.“ Oft haben Nachbarn auf die Kinder aufgepasst. Doch hat die viele ehrenamtliche Arbeit, für die Heintel auch die große Ehrung der Gemeinde Morbach erhalten hat, die Kinder geprägt. „Sie haben viel geholfen“, sagt sie.

Welche Erfolge kann Heintel in der Kommunalpolitik vorweisen? Keine einfache Frage für die Vertreterin einer Partei, die in der Einheitsgemeinde stets in der Opposition gewesen ist. „Wir haben schon früh eine Ganztagsschule gefordert und sind nicht durchgedrungen. Zwei Jahre später ist die Integrierte Gesamtschule in Angriff genommen worden“, sagt sie. Solche Dinge seien oft passiert. Eine Herausforderung sei die Wiederherstellung des Ortsvereins gewesen, als die SPD Ende der 1970er gespalten gewesen sei. „Nach und nach kamen Leute. Die Erholung hat lange gedauert“, sagt sie. Jedoch ist es stets ihr Credo gewesen, dass man sich für die Leute vor Ort eingesetzt hat. „Wir müssen für die Leute, die uns gewählt haben, das Beste machen“, sagt sie.

Doch ist für die 74-Jährige jetzt Schluss mit der Kommunalpolitik. Sie hat sich bei der jüngsten Wahl des Ortsvereins nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung gestellt. Und auch für Gemeinderat und Ortsbeirat will sie nicht mehr kandidieren. „Es sollen mehr junge Leute für Ideen sorgen“, sagt sie. Doch bei der AWO und ihren anderen Ehrenämtern will sie weiter aktiv bleiben. Sie hat auch noch einige Ideen, die sie noch ans Laufen bringen will, sagt sie. Theoretisch möglich sei natürlich auch der Wunschtraum anderer älterer Ehepaare: Den Sommer in Morbach verbringen, der Kälte des Winters ans Mittelmeer ausweichen. Doch lehne dies ihr Mann ab, sagt Heintel. „Er sagt, das macht er nicht mit. Nach vier Wochen hätte ich eine Kleiderkammer auf Mallorca.“