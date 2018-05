Fünftes internationales Drachenfest

Auf dem Flugplatz im Stadtteil Göttschied findet am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Mai, das fünfte Internationale Drachenfest Idar-Oberstein statt. Ausrichter sind der Aero-Club Idar-Oberstein, die Stadt Idar-Oberstein und Arthur Skibb. Unter dem Motto „Lasst die Bowl drehen“ bevölkern zwei Tage lang luftige Attraktionen und glitzernde Gebilde den Himmel über Göttschied.

25 Drachenflieger aus Deutschland und dem benachbarten Ausland sind dem Ruf von „Drachenpapst“ Arthur Skibb gefolgt. Der Gelsenkirchener, der weltweit erfolgreich ähnliche Drachenfeste etabliert hat, kündigt an: „Es werden Drachen aller Bauarten, Formen, Farben und Größen zu sehen sein.“ Von zwei Zentimeter kleinen Minidrachen bis hin zu Riesen mit einer Länge von bis zu 50 Metern und einer Spannweite von bis zu 30 Metern soll das Spektrum der Flugobjekte reichen. Unter anderem wird der größte Runddrache (Bowl) der Welt in Göttschied zu sehen sein.

Dazu veranstalten die professionellen Drachenflieger Schauflüge oder liefern sich Verfolgungsjagden und Luftkämpfe. Am Drachenfest können sich aber nicht nur die Profis beteiligen, auch große und kleine Besucher können ihre eigenen Fluggeräte steigen lassen. Überhaupt sollen Kinder bestens auf ihre Kosten kommen. Aus Fährdrachen heraus wird es Bonbons auf die Besucher herabregnen. Den Höhepunkt des Festes avisiert Arthur Skibb jedoch für den Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit: Nach einer Nachtflugshow mit beleuchteten Drachen wird ein großes Diamant-Höhenfeuerwerk gezündet.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, die Veranstaltung beginnt jeweils um 11 Uhr. Am Samstag ist das Ende offen, am Sonntag endet das Drachenfest um 18 Uhr. Alle Angebote sind wetter- und windabhängig. Weitere Informationen gibt es unter www.edrg.de