Beweglichkeit, Haltung und Selbstbewusstsein

Für eine gesunde Entwicklung von Körper und Geist: Turnverein Morbach bietet Kindern ab drei Jahren Ballettunterricht. Von Herbert Thormeyer

„Ist das Kind im Ballettunterricht? Das sieht man an der Haltung“, das stellen Kinderärzte immer wieder bei vorschulischen Untersuchungen fest, wenn die Schützlinge von Ute Lichter untersucht werden. Die staatlich geprüfte Ballettpädagogin unterrichtet seit 25 Jahren beim Turnverein Morbach und dessen Ballettabteilung. Derzeit sind es 30 Kinder ab drei Jahren, darunter allerdings nur ein Junge. „Die Früherziehung beginnt mit einer Körperschulung gerade dann, wenn Dreijährige anfangen, ihren Körper bewusst wahrzunehmen“, erklärt die Fachkraft. Alle Sinne werden geschult, Rhythmik einstudiert und musikalisch werden die Kleinen an klassische Klänge herangeführt.

„Das macht ganz viel Spaß“, freut sich die fünfjährige Lotta Sommerfeld. Ihre Mutter Stefanie bemerkte schon bald: „Ihr Körper verändert sich. Sie steht viel gerader und bewegt sich geschmeidiger als vor diesem Unterricht.“

Richtig begeistert ist die achtjährige Clara Brusius, weil man sich verkleiden kann: „Ich bin hier ein Mondgeist. Sonst bin ich immer nur ich.“ Ihre Mutter Gertrud Petry findet: „Hier können die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben und lernen dabei auch noch Disziplin.“ Das sei doch ein guter Ausgleich zum Stillsitzen in der Schule.

„Zusätzlich wird aber auch noch die Fantasie geschult“, erklärt Lichter weiter, denn der Tanz, der gerade einstudiert wird, heißt Sonne, Mond und Sterne. Er wird beim Seniorennachmittag des VdK aufgeführt, wobei auch der generationenübergreifende, soziale Aspekt wirkt. Es wird durch Bewegung eine Geschichte erzählt, erneut beim Dreikönigsball des TVM am 12. Januar in der Baldenauhalle.

Ihr Können haben die Kleinen aber auch schon beim Morbacher Herbst auf der Bühne vorgeführt. Der Geist wird geschult, denn es ist nicht so einfach, sich viele aufeinander folgende Schritte zu merken und dabei immer genau auf die Mittänzer zu achten.

Gibt es Talente, die Ballett als Beruf anstreben? „Wenn jemand Ballerina werden will, werde ich ein solches Talent bis zum Abitur begleiten“, bietet Ute Lichter an, was sie bei ihrem Engagement in Bernkastel-Kues auch schon getan hat. Ab dann könne sie für die weitere Ausbildung Empfehlungen aussprechen.

Die Tanzpädagogin empfiehlt ihr Angebot auch für Jungs, denn: „Auch ihre Bewegungen werden ästhetischer.“ Selbst wenn parallel Fußball gespielt wird, kann eine verbesserte Koordination der Bewegungen helfen, einen filigraneren, und damit erfolgreichen Fußball zu spielen. Die perfekte „Schwalbe“ à la Neymar, dem teuersten Fußballer der Welt, will Ute Lichter aber nicht einstudieren.