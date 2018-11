später lesen Konzert Gala-Konzert zweier Tenöre Teilen

„Tenöre4You“ heißt das Duo, bestehend aus Toni Di Napoli und Pietro Pato. Sie gastieren am Dienstag, 22. Januar, 19.30 Uhr, in Morbach mit einem Gala-Konzert. Geboten wird in der Baldenauhalle eine Mischung aus Pop und Klassik in italienischem Gesangsstil.