Zu einem gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr kam es am Sonntag, 26. August, in Heimbach. Dort erstattet der Geschädigte eine Strafanzeige wegen des Lösens von Radmuttern. Demnach hatte er seinen Pkw in der Unnerstraße in Heimbach über Nacht abgestellt.