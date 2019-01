Bei der Kommunalreform will Ortsbürgermeisterin Petra-Claudia Hogh von der Landesregierung endlich Resultate sehen.

2018 war für Petra-Claudia Hogh ein wichtiges Jahr. Die Ortsbürgermeisterin von Malborn freute sich vor sechs Monaten über die Mitteilung aus Mainz, dass die Grundschule weiter bestehen bleibt: „Unsere Bemühungen haben sich ausgezahlt.“ Die Zahl der Kinder stieg von 18 auf aktuell 35.

Das Gleiche gilt für die frisch umgebaute Kita, deren 65 Plätze – davon 45 ganztags – voll besetzt sind. „Wir mussten sogar Kinder abweisen“, bedauert die Ortschefin und will mit ihrem Ortsgemeinderat überlegen, in die Waldpädagogik einzusteigen, um ein umfassendes Angebot vorzuhalten.

Weiter freut die Kommunalpolitikerin die erfolgreiche Vermarktung beider Bauabschnitte des Gewerbegebietes Hasenwies. Binnen weniger Monate entstand dort eine Photovoltaikanlage, und erst vor kurzem wurde mit dem Bau einer Oldtimer-Werkstatt begonnen.

Außerdem wurden das Förderprojekt Dorfhaus im Ortsteil Malborn umgesetzt und in Thiergarten der Mehrgenerationenplatz eingeweiht, der ebenfalls gefördert wurde. Im neuen Jahr wird es weitere Projekte geben, die nur mit Fördergeldumgesetzt werden können, beispielsweise der Dorfplatz in Malborn. Sieben genehmigte Förderanträge hat Petra-Claudia Hogh in der Schublade, aber: „Das erfordert einen immensen Einsatz von Ehrenamtlern, da bei jedem Projekt Eigenleistungen mit eingeplant sind.“

Derzeit werden beide Friedhöfe umgebaut und an die veränderte Bestattungskultur angepasst. Drei komplette Straßen sollen in Thiergarten ausgebaut werden. Man wolle dort auf das System der wiederkehrenden Ausbaubeiträge wechseln.

Nicht nur Photovoltaik ist in Malborn eingezogen, ganz Malborn will Bioenergiedorf werden, was mit dem Austausch der Heizungen in allen kommunalen Gebäuden durch erneuerbare Heizsysteme begonnnen wird. „Nach 27 Jahren werden wohl neue Heizungen nötig“, findet Hogh.

Bereits ausgetauscht sind die Lampen der Straßenbeleuchtung beider Ortsteile, die mit Umrüstung auf LED-Technik die Energiekosten dauerhaft senken.

Was der Dorfchefin richtig sauer aufstößt ist die stockende Kommunal- und Verwaltungsreform. Sie fordert nachdrücklich: „Wir wollen endlich Resultate sehen und nach Hermeskeil wechseln.“ Eine Entscheidung sei von Mainz bereits für 2017 zugesagt worden. Und wieder ist ein Jahr vorbei.