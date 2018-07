später lesen Senioren Gemeinde lädt zum Seniorenausflug Teilen

Twittern

Teilen



Die Gemeinde Morbach lädt auch in diesem Jahr Bürger ab dem vollendeten 75. Lebensjahr zu einem Seniorenausflug ein. Er wird am Dienstag, 4. September, stattfinden. Die erste Station ist das Oldtimer-Museum Zylinderhaus in Bernkastel-Kues.