Gesucht: Die wahren Helden des Alltags

Wer jemanden kennt, der sich in seiner Freizeit freiwillig, unentgeltlich und sehr engagiert für das Gemeinwohl und für seine Mitmenschen einsetzt oder von einem Projekt, einer Gruppe oder einer Initiative im Landkreis weiß, die durch ihr ehrenamtliches Tun zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürger beitragen, sollte sich bei der Kreisverwaltung melden.

Denn sie schreibt wieder den Bürgerpreis der „Stillen Stars“ aus.

Landrat Gregor Eibes wird den Preis im Rahmen eines Festaktes am Dienstag, 4. Dezember, im Wittlicher Kreishaus verleihen. Die „Stillen Stars“ können beispielsweise im Natur- und Umweltschutz, in der Jugendarbeit, in der Nachbarschafts- und Seniorenhilfe, für eine Selbsthilfegruppe oder im Rahmen der Integration von Flüchtlingen aktiv sein. Wichtig ist, dass sie für diese ehrenamtliche Tätigkeit noch keine Ehrung oder öffentliche Auszeichnung erfahren haben.

Mit dem Bürgerpreis „Stille Stars“ werden rund um den Internationalen Tag des Ehrenamtes, der jedes Jahr am 5. Dezember gefeiert wird, Menschen ausgezeichnet, die sich meist im Stillen, verborgen vor der Öffentlichkeit und abseits von traditionellen Ehrungen für das Allgemeinwohl engagieren.

Landrat Gregor Eibes ruft die Bernkastel-Wittlicher dazu auf, der Kreisverwaltung Kandidaten, Projekte und Initiativen für die Preisverleihung vorzuschlagen. „Für mich sind die Stillen Stars die wahren Helden des Alltags. Unsere Gesellschaft braucht sie, leisten sie doch mit ihrem ehrenamtlichen Engagement sehr viel Wertvolles für das gute Miteinander und eine hohe Lebensqualität in unserem Landkreis. Meldeschluss ist der 12. Oktober. Um die schriftliche Einreichung der Vorschläge wird gebeten bei der Servicestelle Freiwilliges Engagement der Kreisverwaltung, Monika Scheid, Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, Telefon 06571/142208, E-Mail: monika.scheid@bernkastel-wittlich.de. Dort sowie auf der Internetseite der Kreisverwaltung www.bernkastel-wittlich.de sind auch die entsprechenden Meldebögen erhältlich.