Glasperlendrehen für Anfänger

Wer möchte am Mittwoch, 21. Februar, der Designerin Annette Spielmann Glasperlen in der Gasflamme herstellen und später daraus kleine Kunstwerke entstehen lassen? Die Veranstaltung wird von 19 bis 22 Uhr im Hunsrückhaus am Erbeskopf angeboten. Die Kosten betragen 23 Euro pro Person inklusive Material.