Glocken in Hinzerath "läuten Pies"

Hinzerath (cst) Das Läuten der Glocken ist in Hinzerath ein aktuelles Thema. Da die Glocken einen Verstorbenen wegen Baufälligkeit des Glockenstuhls in der neuen Kirche nicht mehr auf dem letzten Weg begleiten, hat den Vorstand der Frauengemeinschaft sogar veranlasst, an den Papst zu schreiben (der TV berichtete).