Grillen im Nationalpark verboten

Das schöne, trockene und sonnige Wetter der vergangenen Tage hat viele Menschen nach draußen in die Natur gelockt. „Auch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald waren viele Besucher unterwegs, und an der einen oder anderen Stelle wurde verbotenerweise gegrillt“, teilt das Nationalparkamt mit Sitz in Birkenfeld mit. Das Nationalpark­amt weist darauf hin, dass das Entzünden von Feuer im Wald – auch an vermeintlichen Grillplätzen – strengstens untersagt ist. Das sei nicht nur bei Lagerfeuern der Fall, sondern gelte auch für Grills jeder Art sowie Camping-, Spiritus-, Benzin- und Gaskocher. Mit dem anhaltenden sonnigen Wetter steige auch die Waldbrandgefahr. Deshalb sei Feuermachen im Wald verboten. Zuwiderhandlungen könnten mit erheblichen Bußgeldern geahndet werden. Die Ranger würden am Vatertag und am Wochenende verstärkt kontrollieren. Auch Rauchen im Wald sei verboten, so das Amt weiter in seiner Mitteilung. Denn schon ein kleiner Funke oder eine weggeworfene Zigarette könnten einen verheerenden Waldbrand auslösen.