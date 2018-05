später lesen Nationalpark Grillen und Rauchen sind im Nationalpark verboten FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Das schöne, trockene und sonnige Wetter der vergangenen Tage hat viele Menschen nach draußen in die Natur gelockt. „Auch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald waren viele Besucher unterwegs, und an der einen oder anderen Stelle wurde verbotenerweise gegrillt“, teilt das Nationalparkamt mit Sitz in Birkenfeld mit. Das Nationalpark­amt weist darauf hin, dass das Entzünden von Feuer im Wald – auch an vermeintlichen Grillplätzen – strengstens untersagt ist. Das sei nicht nur bei Lagerfeuern der Fall, sondern gelte auch für Grills jeder Art sowie Camping-, Spiritus-, Benzin- und Gaskocher. Mit dem anhaltenden sonnigen Wetter steige auch die Waldbrandgefahr. Deshalb sei Feuermachen im Wald verboten. Zuwiderhandlungen könnten mit erheblichen Bußgeldern geahndet werden.