später lesen Natur Hangmoore unter der Lupe Teilen

Twittern

Teilen



Die nächste Nationalpark-Akademie beginnt am Montag, 27. August, um 19 Uhr im Kommunikationsgebäude Raum 9938 auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld in der Neubrücker Straße in Hoppstädten-Weiersbach.