(red) Die Karnevalisten in Heidenburg suchen Nachwuchs für die Garde in den Abteilung Minis (ab 5 Jahren) und in der Prinzengarde (ab 14 Jahren). Die Kinder und Jugendlichen lernen die Grundlagen wie Taktgefühl, Rhythmus und Koordination und es wird sich an den ersten Schwierigkeiten wie Rad, Spagat oder Beinführung probiert.