Auf dem Spielplatz in der Ortsgemeinde Thalfang im Ortsteil Bäsch können sich Kinder über eine neue Korbschaukel freuen. 14 freiwillige Helfer, darunter auch Anwohner und Eltern, haben das neue Spielgerät aufgebaut. Zudem stellte die Gruppe auch die vorgeschriebene Fallschutzfläche her. Unterstützt wurde die Aktion vom Unternehmen Innogy im Rahmen der Initiative „Aktiv vor Ort“ mit einer Summe in Höhe von 2000 Euro.