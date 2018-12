Hilscheider starten in die Fastnacht

Der KV Helschder Scheierpoarzler beginnt mit den Vorbereitungen für die Fastnacht. Die Karnevalisten treffen sich ab sofort jeden Donnerstag um 20 Uhr im Gemeindehaus. Jeder, der sich mit einem Vortrag, Sketch oder Tanz beteiligen möchte, ist willkommen.

Die Termine: die Kappensitzung ist am Samstag, 16. Februar, Kinderkarneval am Samstag, 23. Februar und der Umzug am Sonntag, 3. März.

Anmeldungen per E-Mail an kv.scheierpoarzler@gmail.com, Telefon Bernd Kling, Telefon 0171/6987529 oder Karl-Heinz Blatt, Telefon 0160/1842898.