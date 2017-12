Historische Fotos aus Gonzerath

Gonzerath Der Gonzerather Willi Gorges hat in der ehemaligen Bankfiliale der VR-Bank Hunsrück-Mosel in Gonzerath Oberdorf 7, habe ich eine Ausstellung historischer Bilderinstalliert. Die Bilder sind aus den Büchern „Gonzerath im Wandel der Zeit“ und „Gonzerather Geschichten“. Die Austellung umfasst zirka 100 Bilder aus diesen Büchern, die 2008 und 2010 erstmals vorgestellt wurden (der TV berichtete).Der MGV Liederkranz Gonzerath, Ausrichter des diesjährigen Seniorennachmittags, der am Samstag, 9. Dezember, in der Schackberghalle stattfindet, hatte Gorges gebeten, die Bilder auch dort auszustellen. Ab Sonntag sind dann die Bilder dann wieder in der ehemaligen VR-Bank zu sehen, von 7 bis 19 Uhr.