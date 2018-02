Hochwaldhallewird saniert

Die Horather Hochwaldhalle soll saniert und modernisiert werden. In der Gemeinderatssitzung des Ortes werden am Mittwoch, 28. Februar, die Bewerber für die Planungsarbeiten vorgestellt. Nach einer Vorberatung soll das Vorhaben vergeben werden. Auf der Tagesordnung stehen zudem Vergaben im Zusammenhang mit der Sanierung von Rissen in Gemeindestraßen sowie die Pflege der Obstbäume, die der Gemeinde gehören. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Haus der Gemeinde.