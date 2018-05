Hoher Besuch an Polizeihochschule

(red) Auf Einladung von Staatsminister Roger Lewentz besuchte Bundespräsident a.D. Joachim Gauck die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am Campus Hahn. An drei zuvor entwickelten Thementischen wurde Joachim Gauck über aktuell polizeiliche Themen sowie die Belange der Studierenden informiert. In seiner anschließenden Ansprache würdigte Joachim Gauck die Polizeibeamten für ihren Dienst für das Land. ⇥Foto: Privat