Holz, Jagd und Wanderwege sind Themen

Die nächste Sitzung des Ortsgemeiderates Lötz­beuren ist am Mittwoch, 31. Januar, um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Lötzbeuren, kleiner Saal, Oberstraße 42. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Neustrukturierung der Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz, die Übertragung der Holzvermarktung auf die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, der Neuabschluss einer Vereinbarung zwischen der Jagdgenossenschaft und der Ortsgemeinde, Bauangelegenheiten in der Gemarkung Flur 11, Flurstück 81/2 sowie die Beratung und Beschlussfassung über das Wanderwegekonzept. Auch der Haushalt ist Thema.