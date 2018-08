Horater Gremium trifft sich

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Horath trifft sich am Mittwoch, 15. August um 19.00 Uhr im Haus der Gemeinde zur öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung.

Auf der Tagesordnung stehen eine Einwohnerfragestunde, Mitteilungen des Ortsbürgermeisters, die Aufnahme in die neue Gefahrenabwehrordnung der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf, der Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Forstamt im Rahmen einer Änderung wegen Neuorganisation der Holzvermarktung, ein Gestattungsvertrag mit den Verbandsgemeindewerken Thalfang für die Verlegung einer Schmutzwasserleitung, Untersuchungen der Neugestaltung der Einmündung in die K79 im Bereich der Hunsrückstraße, die Sanierung der Bruchsteinbrücke „Brümelsweg“, die Außentreppe an der Remise und weitere Informationen.