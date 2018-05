später lesen Dorfleben Kirmes mit Hochamt und Showtanz Teilen

Der Ortsbezirk Hoxel feiert an diesem Wochenende bis Montag, 7. Mai, zu Ehren seiner Schutzpatronin, der Heiligen Walburga, seine Kirmes. Organisator ist der Förderverein der dortigen Freiwilligen Feuerwehr. Am Samstag, 5. Mai, wird von 14 Uhr an ein bunter Nachmittag für Kinder angeboten. Der traditionelle Fassanstich ist um 16 Uhr. Ab 21 Uhr findet ein Tanzabend mit den Partytunes statt. Zwischendurch treten die Showtanzgruppen Exposed und Balkan Dancing Queens auf.