Malihilfe engagiert sich weiter in der Sahelzone

Peter Brucker aus Longkamp hat gute Nachrichten für das krisengeschüttelte Afrika: Ein Projekt, das Getreide vorhalten soll, wurde vom Bundesministerium für Entwicklungshilfe genehmigt. Erst vor kurzem war er vor Ort, um mit den Menschen zu sprechen.

Schon seit vielen Jahren ist der Longkamper Peter Brucker ehrenamtlich für die Mali-Hilfe im Einsatz. Mit seinen Vereinsfreunden sammelt er Spenden und ist auch oft vor Ort in Afrika, um zu gewährleisten, dass die Hilfe dort auch wirklich ankommt. „Die Bekämpfung von Fluchtursachen ist schon ein geflügeltes Wort. Es blüht im „Ungefähren“ bereits seit einigen Jahren“, sagt Peter Brucker, als er das Jahr Revue passieren lässt und von seinem jüngsten Aufenthalt in Mali berichtet.

Für ihn ist es wichtig, dass die traditionelle Entwicklungshilfe wie zum Beispiel eine einfache Verbesserung der Infrastruktur durch den Bau von Schulen, Krankenhäusern oder die Bohrung von Brunnen mit entsprechenden Programmen eine Nachhaltigkeit erreichen muss. Langfristig sollen die Menschen selbstständig werden und eine Berufsreife entwickeln.

Denn eines stehe fest, so Brucker: Ohne solche Aspekte zu einer unerlässlichen Nachhaltigkeit fehlen einer Entwicklungshilfe die wichtigen Grundlagen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Man würde immer wieder von vorne anfangen. Genau das will die Mali-Hilfe vermeiden, die seit rund 30 Jahren Entwicklungsprojekte im westafrikanischen Mali. Mit Unterstützung des Bundesministeriumsfür Entwicklungszusammenarbeit und zahlreichen Spendern und Sponsoren gelingt es dem Verein immer wieder, viele Menschen in den Dörfern in Mali mit kleinen Projekten zufrieden zu stellen.

Dabei sei, so Brucker, Immer häufiger eine gewisse Nachhaltigkeit feststellbar. Das macht er unter anderem am Beispiel von durchlaufenden und regelmäßigen Schulzeiten vom ersten bis zum neuen Schuljahr fest. Auch die Mädchenquote sei auf über 40 Prozent gestiegen, flankiert von einem sozial gestaffelten Schulgeld und der Betreuung von Schulgärten und Büchereien.

Schul- Gesundheits- und Ausbildungsprogramm sollen deshalb weiter ausgebildet werden. Die Mali-Hilfe hat sich daher dieses Thema in ihrem nächsten Programm-Antrag (2018 – 2020) „Verbesserung der Basisgesundheits- und Grundbildungsversorgung in vier Regionen Malis“ auf die Agenda geschrieben.

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt bei der Bekämpfung der Fluchtursachen sei die Ernährungssicherung in Dörfern der Sahelzone, in Mali insbesondere an der Grenze zu Mauretanien in der Region Nioro du Sahel.

Brucker: „Hier werden in den nächsten drei Jahren acht sogenannte Getreidebanken in Form eines Genossenschaftsmodells zusammen mit dem Ministerium realisiert und betreut.“

Sinn und Zweck dieser Projekte sei die Ernährungssicherung für die Ortschaften mit insgesamt 30000 Einwohnern.Die Kosten des Projekts von rund 180000 Euro werden zu 90 Prozent vom Bundesministerium übernommen.

Gemeinsam mit dem malischen Partner AHM (Association Mali-Hilfe) möchte die Mali-Hilfe e.V. zur Beseitigung einer entscheidenden Fluchtursache – fehlende Ernährung – mit beitragen. Um dieses Projekt vorzubereiten, waren Peter Brucker und Klaus Schmitt erst kürzlich in Bamako, um sich mit den Organisationen vor Ort zu besprechen. Außerdem gab es Gespräche mit Vertretern aus neun Gemeinden sowie dem Schulungsteam der malischen ONG „Stop Sahel“. Und brucker hatte eine gute Nachricht im Gepäck, denn das Bundesministerium hat das Projekt genehmigt, noch im Dezember kann der Bau von zwei Getreidebanken beginnen.