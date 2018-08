Bald darf am Erbeskopf wieder geschlemmt werden

Der Schlemmermarkt des Hunsrückhauses am Erbeskopf bietet Sonntag, 7. Oktober, wieder eine Vielfalt an regionalen Produkten.

Ihr Name

Zum 11. Mal öffnet am ersten Oktobersonntag von 10 bis 17 Uhr der Schlemmermarkt seine Tore am Erbeskopf. Vor- und im Hunsrückhaus präsentieren zirka 25 Aussteller ihre Produkte, die größtenteils im Hunsrück hergestellt oder verarbeitet wurden. Das Hunsrückhaus bietet Schwenker vom Grill, sowie Kuchen frisch vom Allenbacher Bäcker. Um 12 Uhr findet eine geführte Wanderung mit unserer zertifizierten Nationalparkführerin Petra Schmidt unter dem Motto:„Rauschender Wald – wispernde Stimmen und prickelnder Sekt“ statt. Nach einer herbstlichen Wanderung im Nationalpark können die Besucher im Anschluss verschiedene Seccos, Käse und Nationalparkbrot genießen. Zwischen 14 und 15 Uhr spielen die Jagdhornbläser des Hegerings Thalfang wie immer jagdliche Lieder. Für die jungen Gäste bieten wir wieder Pferdereiten und ein Karussell an.

Die „Hilscheider Feuerwehrkameraden“ keltern frischen Saft aus Äpfeln der Hilscheider Streuobstwiesen und bieten Viez und Rauscher an.

Das kulinarische Angebot reicht von Moselwein bis Fleisch- und vegetarische Produkte der Region.

Anmeldung zur Schlemmerwanderung bis Freitag, 5. September unter Telefon 06504-778.