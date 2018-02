Hunsrückverein wandert zum Fastnachtszug

red

Der Hunsrückverein Morbach wandert am Sonntag, 4. Februar, zum Fastnachtsumzug nach Heinzerath. Die Wanderer treffen sich um 12.45 Uhr am Busbahnhof in Morbach. Über Rapperath geht es ins Habachtal, von dort am am Fischweiher vorbei talaufwärts nach Heinzerath. Dort trifft um 14.45 Uhr der Fastnachtsumzug von Elzerath her ein. Die Wanderstrecke ist insgesamt etwa sechs Kilometer lang. Je nach Witterung wandern die Teilnehmer gemeinsam wieder zurück oder nehmen Taxis.